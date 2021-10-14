每個生肖的個性都不同，有的因個性差很大，導致雙方在工作上難以配合，更是使任務無法完成，近日《靈匣網》分享5個在職場上最不適合當搭檔的生肖組合，若在同一個團隊裡工作，每天吵架，宛如戰場。

1.生肖鼠＆生肖馬

生肖馬個性豪放大氣，遇到謹慎敏感的生肖鼠，有種秀才遇到兵的感覺，就算生肖馬脾氣修養好，不過一碰到生肖鼠，他們就會瞬間爆發，認為自己與對方根本無法溝通，對生肖鼠而言，他們反而覺得生肖馬行為衝動莽撞，做事態度讓他們看不下去，導致兩人根本無法合作，工作只會越做越糟。

2.生肖牛＆生肖羊

生肖羊非常有活力，喜歡撒嬌賣萌，而生肖牛則是個性固執又保守，當他們與生肖羊成為搭檔時，反而覺得生肖羊巧言如簧，做事不夠穩重踏實，而生肖羊則認為生肖牛，處事過於古板，在工作上一板一眼，讓他們覺得非常無趣，也常因為做事的態度而吵架，兩人合作完全不會感到開心。

3.生肖虎＆生肖猴

生肖虎個性威嚴又霸氣，絕不容許被人挑釁，在待人處事上，難免給人頤指氣使的感覺，看在天生反骨的生肖猴眼裡，與生肖虎一起工作時，他們反而越想與對方唱反調，就算明爭無法贏，也會想辦法在背地裡搞鬼，礙於面子問題，生肖虎根本難以容忍，兩人也會因此結下梁子。

4.生肖龍＆生肖狗

生肖狗個性保守穩重，只要下定決心要做的事，他們就會全力以赴，不惜付出一切代價，而生肖龍則是唯我獨尊，幾乎聽不進任何人的意見，只有自己的想法才是最優的選擇，因此在團隊裡，儘管他們工作能力強，決策也經常是正確的，不過在進行討論時，生肖狗也希望自己有話語權，因此他們若一起工作，辦公室會宛如戰場。

5.生肖蛇＆生肖豬

生肖蛇與豬的個性都很和善，按理說應該很合得來，不過他們個性相似，也經常會發生爭執，若是一方沒將事情處理好，他們就會開始指責對方，而且永遠吵不完，若是成為搭檔一起工作，不僅任務難以完成，甚至旁人還要經常聽他們互相推卸責任。