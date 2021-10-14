高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡、41人受傷，檢警不排除人為縱火，城中城大樓7樓以下幾乎已成廢墟，僅7至11樓的套房有住人，其餘樓層長期遭街友佔據，有網路部落客在2014年曾進入建築探險，發現低樓層牆壁上遭噴紅漆、寫上勸世文，整個空間陰暗、散落雜物，還有街友燒香祭拜痕跡，詭譎氣氛讓人不寒而慄。

網路部落客「假文青的廢墟散步」曾在2019年親自到大樓內部拍照並介紹城中城大樓，提到大樓曾在1999年發生過火警，2007年5樓國宮戲院淪為三級片電影院，2018年因「買公寓送套房」事件登上媒體版面，他當時進入大樓內部後，發現樓梯間的圍牆有許多紅漆寫上的「勸世文」，低樓層的地板上都是掉落的建材，天花板也管線外露。

有網路部落客在2014年曾進入建築探險，發現低樓層牆壁上遭噴紅漆、寫上勸世文，整個空間陰暗、散落雜物，還有街友燒香祭拜痕跡。（翻攝自部落格「假文青的廢墟散步」）

有網路部落客在2014年曾進入建築探險，發現低樓層牆壁上遭噴紅漆、寫上勸世文，整個空間陰暗、散落雜物，還有街友燒香祭拜痕跡。（翻攝自部落格「假文青的廢墟散步」）

該部落客當時與友人到低樓層的百貨商城內，發現有許多街友居住的跡象，甚至有街友會內部點香祭拜，為漆黑的內部增添詭譎氣氛，該部落客沿路用手電筒照明，發現各處有美女海報圖、散落的私人物品，地板因為漏水有積水與淤泥，1樓中間的手扶梯兩側雖然被欄杆封死，之後疑似仍遭挖開縫隙成為遊民入侵點，大樓直到2018年才由管委會作環境改良，裝設刷卡門禁系統及監視器，但內部破敗髒亂情況仍未改善。

「城中城大樓」曾風光一時，如今僅7樓至11樓有住人，7樓以下依序是國宮戲院、城中城證券、城中城百貨、冰宮，已在2017年全部廢棄，12樓也是間廢棄餐廳，大樓在當地有「高雄第一鬼樓」別稱，14日凌晨3點起火後造成87人送醫，其中46人確定死亡，41人受傷，警方不排除人為縱火，目前已帶回4人調查。