新北市政府警察局林口警分局於今（14）日10時在分局五樓舉辦交通義勇警察常年訓練，警察局長黃宗仁親自到場主持，交通大隊長鄭永裕、民防大隊長吳建亨及分局長陳忠龍出席參與，席間吳大隊長特別代表義交許大隊長嘉勉林口義交中隊長期協助地方風雨無阻執行交通疏導工作，為地方無私奉獻。

新北市政府警察局林口警分局舉辦交通義勇警察常年訓練，警察局長黃宗仁親自到場主持，，盼透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安。(戴志揚翻攝)

警察局長黃宗仁到場獲無數掌聲，受歡迎程度破表，開心分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部份亦為六都第一！」的喜訊，另外也表示新北警歷經新冠疫情等重大事件步步進逼，從以往有形的犯罪者到面對無形且更惡毒的病毒，整個團隊不分你我，即時投入疫調等作為，發揮強韌的團隊戰力，完成不可能的任務。然而疫情期間民眾因防疫之故，低度活動也造成相關宅經濟模式崛起，而詐騙集團也趁隙而起，詐騙件數倍數成長，民眾受害情勢嚴重。他特別強調，在疫情嚴峻期間，民眾窮於生計困頓之際，詐騙集團泯滅人性，還持續危害社會，騙取人民血汗錢，實在可惡至極！然而，我們打擊詐騙的決心絕不容質疑，將持續剷除惡質詐騙犯罪，守護民眾生命財產安全。

新北市政府警察局林口警分局舉辦交通義勇警察常年訓練，警察局長黃宗仁親自到場主持，，盼透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安。(戴志揚翻攝)

局長黃宗仁更勉勵義交同仁「警力有限、民力無窮」，在有限的警力下，幸好有您們無私奉獻及熱心協勤，為新北複雜的交通環境貢獻心力，警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民生活更安全，創造安居樂業新好日子。

林口分局長陳忠龍表示，社會日新月異發展迅速，網路訊息傳遞迅速，資訊量爆炸，諸多犯罪訊息與不同的犯罪型態潛藏其中，若僅靠警察執行恐有不足，因此只有凝聚全民共識，透過全民參與的的力量共同維護，才能有效穩定治安，當中五力就是重要的溝通橋樑，特別是民防、義警深入社會各角落，最了解轄區相關治安訊息，能隨時提供最直接的情資，也是警察耳目的延伸，因此透過訓練，凝聚共識，與感情交流，才能有效達成警民合作，共維治安，營造更棒更宜居的城市優質榮景。