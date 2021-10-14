民進黨昨日召開第二次憲改小組會議，當中討論到下任總統任期縮短至2028年2月29日為止。綠委郭國文今日表示，美國總統選舉完到交接僅兩個月的時程，台灣有四個月空窗期實在太長，期間可能影響兩岸、外交、國防等重大政策之決定，造成國家空轉之危機，因而有縮短看守期之必要性，而倒閣與覆議門檻也應同時修正。

郭國文指出，為達到行政權與立法權之平衡，避免總統於立法院行使不信任案不通過後解散國會，而使立法院任期重新起算，進而造成分裂選舉之結果，也將提案刪除總統被動解散立法院之權，此修正方向，是為了與任期配合。

郭國文說，此外，為防止立法權擴權，避免頻繁倒閣而造成施政上之困難，因此限縮立法院於同一屆僅能對同一行政院長提出一次倒閣。

郭國文表示，自己所提的修憲版本，也針對覆議門檻做修正，參照美國憲法覆議門檻，將原本全體國會議員二分之一決議維持修正為三分之二，行政院即應接受該決議，同時調整倒閣與覆議規定，以達落實權力分立，平衡行政權與立法權。