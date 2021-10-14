螃蟹達人將冰暈的萬里蟹倒扣在蒸盤上，放老薑片及米酒，蒸15分鐘，熟度剛好。（新北市漁業處提供）

萬里蟹今年首度與知名電商平台合作推出1799元萬里蟹熟蟹福袋，廣受好評，而在產地亦有當地漁民經營熟蟹宅配服務，新北市漁業處為大家介紹更多家也能安心買蟹的管道，透過低溫宅配送到每個愛蟹人的家裡。

野柳漁村媽媽雪梅姐以「螃蟹達人」名號在地經營熟蟹宅配服務，貨源主要來自捕蟹丈夫漁船，船一到港搶在盤商前面，為宅配訂單挑選品質最好的萬里蟹，將鮮活的萬里蟹帶回自家蒸煮。

達人表示，很多人對螃蟹處理流程不熟悉，導致蒸煮過頭、斷腳、水分流失等，若是購買活蟹自行處理建議先以冰水冰暈螃蟹再解繩進行清洗，來自外海的萬里蟹非常乾淨，簡單沖洗外殼沙子就可以進行蒸煮，因為不會斷腳求生，蒸煮後可以保持完整賣相佳，此外螃蟹一定要肚子朝天堆疊，水分會留在蟹殼裡，不易柴，再加入老薑片及米酒，去腥提味。

達人也提供小撇步，在澆淋米酒時，特別在外鍋水一樣加入不少米酒，蒸煮後會更有米酒香，大火蒸煮到蒸汽出來再煮15分鐘後取出放涼，就可以享用品質穩定鹹香有味萬里蟹，若覺得處理太麻煩或是沒空購買生鮮活蟹，也可以直接購買宅配熟蟹，一樣新鮮美味。

新北市漁業處處長張麗珍表示，今年度萬里蟹品牌除了與知名電商「MOMO購物網」合作推出熟蟹福袋，也在北海岸各產地魚市，如富基魚市及龜吼漁夫市集，佈置萬里蟹氛圍，推薦民眾也可以親自前往採購，也可直接向在地漁家如「螃蟹達人」電洽訂購熟蟹，由在地漁家或合作餐廳蒸熟後，低溫宅配到府，鮮度不輸給在地現蒸萬里蟹。