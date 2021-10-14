花蓮縣豐濱鄉公所今請廠商從大港口端進入瑞港公路，清理碎石開道，讓奇美村民能下山，並帶上物資提供村民，避免挨餓。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮鳳林警分局奇美派出所今也前往奇美村活動中心，發放礦泉水等物資，令村民備感窩心。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

連日大豪雨襲擊花蓮，山區多處坍方、道路中斷，其中花64線瑞港公路往瑞穗鄉的部分路基更大面積被沖刷不見，山上的奇美村頓時之間沒有聯外道路，如同「孤島」，由於該路段豐濱端暫無危險，豐濱鄉公所今也請廠商從大港口端進入，清理碎石開道，讓車輛通行，並帶上物資提供村民，避免挨餓。

奇美村長蔣國雄說，奇美村生活圈大多在瑞穗市區，目前留在部落約206人，其中多是長輩，老人家固定一周要下山領藥，現在只能暫請年輕人徒步從奇美村去拿藥，所幸部落暫無緊急需要醫療的患者。不過，村內有6名國中生、7名高中生因路斷，沒辦法上學，希望公部門能盡快搶修，讓公路東西向單線通車。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，今天請廠商準備1台挖土機及2台推土機進行搶修工作，但瑞港公路被大雨侵襲，10幾處土石泥流、路樹倒塌清理不易，由推土機努力清出可通行的單線道路，並在下午5時許，終於開通豐濱大港口到奇美村的路段，採單線雙向通車，盼能幫助村民外出。

豐濱鄉公所開通路段之餘，也帶上6箱米、米粉、大量零食等物提供給奇美村民，讓居民免於挨餓；而瑞穗鄉公所給給予村民戰備糧，至少可撐上一周，不過飲用水卻較為不足，村長蔣國雄向鄉公所申請，鳳林警分局奇美派出所也會同村長，前往奇美村活動中心發放礦泉水等物資，令村民備感窩心。