高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨2時許發生火災，火勢延燒全棟，12層樓瞬間陷入火，目前已知46人確定死亡。立法院內政委員會下周一將立刻安排邀請相關責任機關進行專案報告，探討如何提升老舊社區、大型住宅大樓與複合式建築之公共安全。偶爾在臉書評論時事的藥師林士峰指出，去年曾大力砰擊惡火的公民團體「WeCare高雄」，別只顧著挺台中市的立委陳柏惟，應該要一起促成補齊法律的漏洞。有網友則不禁感慨：「唉..希望你們是真的care高雄。」

「WeCare高雄」昨天下午還在挺陳柏惟反罷免，直至高雄大火事發12個小時後才po出第一篇大火相關貼文，引發不少網友不滿，有網友對此質疑「人命關天，你們還再政治化，良心何在？」、「拜託把高雄拿掉吧，罷免後，你們現在根本不care了。」、「唉..希望你們是真的care高雄。」

藥師林士峰14日在臉書貼文指出，有些法案是由鮮血的教訓換來的，高雄城中城大火，死傷慘重，也燒出了危老建築的公安問題。去年曾大力砰擊惡火的公民團體「WeCare高雄」，別只顧著挺台中市的立委陳柏惟。我們應該一起促成補齊法律的漏洞，檢視全國各地是否還有類似城中城大樓的公安問題，以避免悲劇再次發生。

網友紛紛說，「他們care台中的罷免案，3Q哥比40幾位罹難者跟罹難者的家人還偉大。」、「高雄出事，媒體、側翼、名嘴噤聲。」、「唉...。」「Wecare還活著嗎？」、「800多個染疫死亡都跳過去不在乎了，他們會管這些嗎？」