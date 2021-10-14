藍色起源將《星艦迷航記》艦長送上太空 18:402021/10/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航太科技公司藍色起源（Blue Origin）13日完成今年第五次New Shepard火箭發射任務，且這回將飾演《星艦迷航記》艦長的加拿大演員威廉．薛特納（William Shatner）送上太空，使90歲的他成為全球最高齡的太空人。這次任務一共載送4人上太空，除了薛特納之外還包括Planet Labs及Medidata創辦人，及一名藍色起源高層。 周星馳最愛演員不是朱茵、莫文蔚 星女郎走紅身價翻漲千倍 美9萬噸移動基地部署日本 陸專家：在高強度衝突中生存能力有限 #全球 #藍色起源 #迷航 #星艦 #艦長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 國民黨開戰：明天總質詢將有動作 15:132021/10/14 政治 金鐘影帝李銘順完美詮釋「大師眼中的美」 12:062021/10/14 房市新訊 全球惡夢快來了！普丁驚爆油價恐飆上「邪惡數字」 18:002021/10/14 財經 揭新冠起源重大線索 CNN：武漢將檢測數萬早期血液樣本 09:022021/10/13 國際 更勝蒼龍級 日海自最先進潛艦白鯨號下水 18:012021/10/14 軍事 台灣之星攜手台灣智慧駕駛 強攻車聯網AI殺手應用 13:252021/10/14 財經 英航母訪星 確認向印太傾斜戰略 04:102021/10/13 話題觀察 世衛公布新26名專家小組人選 任務重啟疫情溯源調查 05:462021/10/14 國際 《時來運轉》運彩報報－英超足球第8輪 捧兩隊開胡首勝 14:112021/10/14 體育 精品話題系列搶先瞧 04:102021/10/14 時尚消費 九旬「寇克艦長」搭藍源火箭升空 最年長太空人 17:012021/10/14 科技 財經熱門新聞 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 莫德納第二劑來了 兩階段開打 - 日報 美國逼繳商業機密 三星給不給？韓駐美大使一句話強勢回擊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。