航太科技公司藍色起源（Blue Origin）13日完成今年第五次New Shepard火箭發射任務，且這回將飾演《星艦迷航記》艦長的加拿大演員威廉．薛特納（William Shatner）送上太空，使90歲的他成為全球最高齡的太空人。這次任務一共載送4人上太空，除了薛特納之外還包括Planet Labs及Medidata創辦人，及一名藍色起源高層。