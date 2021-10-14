陽明海運（2609）今（14）日發出澄清稿，否認媒體報導「某大樓標售案，陽明可能出手」。陽明強調，公司購置營業用資產，短期計畫將以推展營運船舶汰舊換新優先，以維繫競爭力並分散營運風險，至於自用辦公大樓購置屬中長期發展規劃，後續仍待公司內部綜合評估。

陽明表示，公司營業用資產購置，均以強化營運競爭力與辦公需求為前提，並依業務發展之短中長期規劃逐步進行，相關計畫均依公司內部程序取得授權後推動，故為積極強化營運體質，短期計畫將以合理運用因本業運營盈利累積之資金，推展營運船舶汰舊換新優先，以維繫競爭力並分散營運風險，至於自用辦公大樓購置屬公司中長期發展規劃之一環，後續仍待本公司內部綜合評估。

陽明上半年稅後純益為590.52億元，累計EPS達17.88元，為運輸股每股獲利王；累計前九月營收2310.06億元，年增119.49％。

陽明9月公告「辦公大樓購置徵求」案，開出未來總部建物有八大條件，包括售價不高於100億元，要位於台北市，且優先考量獨棟商（廠）辦建築等。