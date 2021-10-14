高雄市鹽埕區城中城大樓火災總共造成46人死亡、41人受傷，老舊房屋衍伸的公安問題，引發各界關注。國民黨立委魯明哲強調，許多大樓已成為有治安疑慮的都市之瘤，制訂老舊房舍的安全自治條例來補強老舊大樓居住安全，已是刻不容緩的事。

魯明哲指出，現行公寓大廈管理條例是1995年才實施，許多老舊公寓、大廈及類似高雄城中城閒置大樓，因根本沒有社區管理委員會，在住戶各掃門前雪的情況下，消防安全更是堪慮，所以制訂老舊房舍的安全自治條例來補強老舊大樓居住安全，已是刻不容緩的事。

魯明哲表示，老舊大樓的產權幾乎都十分複雜，就算有住戶想都更改建，但都更同意書卻蓋不出來，致不少住戶不是心灰意冷搬家，搬不走也只能冒險住在危樓裏，因此不僅造成公安問題，往往也嚴重影響城市景觀與整體發展，許多大樓甚至已成為有治安疑慮的都市之瘤。

魯明哲認爲，政府可制定更優惠的容積獎勵辦法、減免房屋稅等誘因措施，來鼓勵老舊大樓的都更，加速促進老舊大樓改建，以確保人民居住的安全。