由10個中央部會共同合辦「2021台灣創新技術博覽會」（Taiwan Innotech Expo TIE），實體與線上展於14日同步開展，首日洽談情況踴躍，顯示儘管受疫情影響，企業界與民眾仍然相當關心科技的發展，以及如何面對後疫情的挑戰。

由經濟部中小企業處參與策劃的「創新領航館」，以「智能製造」、「解密科技寶藏」、「數位轉型」、「智慧生活」、「先進醫療」與「國防航太」等六大主題規劃，充分展現臺灣企業的創新研發實力。由中小企業菁英開發出的各項創新前瞻技術與解決方案，吸引參觀業者高度興趣與熱烈詢問，也讓參觀企業及民眾看到科技持續開啟未來無限的可能性。

人工智慧（AI）是當今全球創新聚焦的關鍵技術，集雅科技展出奠基於AI技術核心的三項產品，包括Gliastory AI 網頁故事製作平台、GliaStudio AI影片製作平台以及GliaStar AI虛擬角色動畫製作平台，其中GliaStar AI榮獲 2020中小企業創新研究獎之肯定，運用自然語言處理技術完成精密的語音辨識與語意分析，將3D立體虛擬角色的情緒動作與對嘴全自動化，只要傳統影音製作十分之一的時間，就能產出專屬虛擬角色影音，大幅降低企業製作動畫的時間與人力成本。

本次展出展品為後疫情時代的消費趨勢超前部署，如：鴻匠科技發現餐飲業於疫情衝擊後，將更加重視自動化及無接觸送餐的重要性，開發軌道送餐機器人，不僅能大幅降低飛沫及病菌的傳染風險，同時創造兼具娛樂與話題性的服務體驗；創意興業使用真空動力學設計的VAGO微型真空壓縮機，以高度僅7公分，重量77公克的羽量級體積，只需利用行動電源即可驅動運轉，達到一般吸塵器2.7倍真空度，為絕佳的收納幫手，讓行李箱中多出五成空間，正好因應後疫情時代民眾旅遊需求。

威爾動力結合當紅的物聯網、車聯網與邊緣運算等技術，推出智慧站點?系統，並整合運用於電動載具的充電站上，讓充電站升級成為一個通訊與運用平台的服務點，例如物聯網通訊站、車聯網通訊站，甚至是AI的服務節點。博盛半導體則提出具有高集成化、高頻化及高效率化的三高化功率元件，引領產業實現智慧驅動系統應用、快速充電應用，以及智慧電池管理系統應用。專注於網路控制器技術研發的亞信電子展出AxRobot EtherCAT七軸助力控制機器手臂解決方案，運用模組化設計有效減少機器手臂關節中馬達驅動板佔用的空間，降低設計成本與維修複雜度，並可展現絕佳的人機協作功能。

中小企業處副處長陳秘順表示，我國中小企業勇於突破且擅於創新，尤其是以科技為動能的新穎產品，許多都具有挑戰國際市場的能耐。台灣創新技術博覽會在各部會與企業通力合作下，大獲各方好評，也營造熱絡的洽商氣氛，為臺灣優秀的中小企業提供展現創新實力的絕佳舞台，讓各界看到並肯定創新技術領航未來發展的無窮潛力！

2021台灣創新技術博覽會實體展展期至16日止，線上展持續展出到10月23日，民眾可以把握機會親臨台北世貿一館現場，或線上體驗令人耳目一新的創新技術。更多相關資訊，請至2021台灣創新技術博覽會官方網站查詢(https://tie.twtm.com.tw/)。