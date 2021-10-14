高雄城中城大火已經釀成多人死亡，金管會保險局也火速調查住戶投保情形。

首先是財產保險的部分，已經調查出9戶投保住宅火險，其保額共計為新台幣2800萬元。

此外人身保險的部分，已經有2位身故者是保險公司保戶，預估賠付金額為110萬元，金管會官員表示，其餘身故者與傷者的身分尚待確認與釐清，所以人身保險保障可能還可能繼續擴大。

金管會也已經要求，保險公司主動查找保戶及積極協助處理保險理賠事宜，亦啟動保戶關懷服務措施。