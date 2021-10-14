高雄城中城大火 保險保障已達2900多萬 18:432021/10/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄城中城大火 保險保障已達2900多萬。（中央社/董俊志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄城中城大火已經釀成多人死亡，金管會保險局也火速調查住戶投保情形。 首先是財產保險的部分，已經調查出9戶投保住宅火險，其保額共計為新台幣2800萬元。 此外人身保險的部分，已經有2位身故者是保險公司保戶，預估賠付金額為110萬元，金管會官員表示，其餘身故者與傷者的身分尚待確認與釐清，所以人身保險保障可能還可能繼續擴大。 金管會也已經要求，保險公司主動查找保戶及積極協助處理保險理賠事宜，亦啟動保戶關懷服務措施。 高雄城中城大火恐逾30死 台南市消防局加強高樓搶救演練 城中城起火瞬間曝光 小火光閃燃1分鐘 火海吞噬大樓 #城中城 #金管會 #人身保險 #保險公司 #保戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 城中城社區大火 陳其邁下令逐戶清查、啟動大量救護 09:332021/10/14 社會 城中城火災搜救已9小時 1消防員受傷送醫 12:302021/10/14 社會 高雄城中城大火死傷慘 黃偉哲默哀指示台南強化消防安檢 17:052021/10/14 政治 城中城大火46死 高雄有史以來死傷最慘火警 16:552021/10/14 社會 高雄城中城惡火 AIT深切哀悼 17:472021/10/14 政治 高雄城中城大樓火災釀8死 行政院：蘇揆已指派徐國勇赴現場視察 10:512021/10/14 政治 城中城大火死傷26年最慘 這大樓裝置擋宵小 反釀恐怖居安炸彈 15:412021/10/14 社會 恐怖現場畫面曝光 城中城大樓全面狂燒已成廢墟 07:512021/10/14 社會 追城中城大樓惡火真相 高雄地檢署組專案小組 16:542021/10/14 社會 高雄「城中城」大火已知8死 蔡英文指示相關部會全力協助 11:392021/10/14 政治 高雄城中城大火傷亡慘重 賴清德：政府會釐清原因 16:572021/10/14 政治 財經熱門新聞 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 莫德納第二劑來了 兩階段開打 - 日報 美國逼繳商業機密 三星給不給？韓駐美大使一句話強勢回擊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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