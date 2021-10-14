2021「財訊金融獎」(14)日舉行頒獎典禮，富邦金控旗下子公司共奪下三項大獎肯定，富邦人壽獲「最佳壽險客戶推薦優質獎」、「最佳壽險服務優質獎」；富邦證券連續兩年榮獲「最佳券商服務優質獎」，顯示富邦金控暨子公司持續加強深化服務品質的努力，為客戶打造優質體驗與有感服務，深獲評審團及社會大眾肯定！

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進，旗下主要子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，位居市場領導地位。自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，世界各地面臨前所未有的恐慌與不確定性，然而，旗下各子公司仍維持優異穩健的表現，積極投入創新、提供多樣化數位金融服務，為消費者提供安心保障與高品質服務。富邦人壽以數位科技結合核心職能，疫情期間提供安全便利的核保流程，完善客戶保障；富邦證券持續打造零接觸服務環境，保障客戶安全的同時亦不忘持續開發新商品，成為客戶信賴的理財夥伴。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，感謝民眾長期對富邦人壽的支持與肯定，今年疫情期間積極發揮保險核心價值，推出全台首張防疫健康險，亦於多項客戶服務流程中，導入保險科技應用，以科學化方法協助民眾強化保障缺口，同時也應用數位科技、以社群圈層化為運作核心，協助客戶及人脈關係經營，使保險業務工作推動更聰明且系統化，將科技能量注入每個服務環節，讓民眾的保險體驗有感且滿意。

富邦證券總經理郭永宜表示，長期以來我們以客戶需求出發，不斷提供有品質的商品及服務，希望成為客戶信賴的理財夥伴。疫情期間為保障客戶安全，領先同業停止現場開戶服務，鼓勵客戶使用「零接觸」線上服務，截至今年8月，整體電子交易比率高達83％，居同業領先地位，並已啟用24小時不打烊的智能客服，提升有效服務量能3.5倍。金融科技發展上已榮獲12項發明專利，加計已取得新型及設計專利，共計18項專利數，居業界之冠。