高雄城中城大樓火災案造成多人死傷，經產險公會初步調查，只有9戶承保住宅火災及地震基本保險，其中一戶有附加家庭成員傷害保險，另該大樓也無投保公共意外險記錄。

產險公會表示，已請相關保險公司主動關懷，並從速理賠，由於據報截至10月14日下午4時為止，已有46死、41人輕重傷，目前正積極主動查證是否投保其他相關保險。