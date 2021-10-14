產險公會：高雄城中城大樓火災案只有9戶投保住宅火災險 18:402021/10/14 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄城中城大樓火災案造成多人死傷，經產險公會初步調查，只有9戶承保住宅火災及地震基本保險，其中一戶有附加家庭成員傷害保險，另該大樓也無投保公共意外險記錄。 產險公會表示，已請相關保險公司主動關懷，並從速理賠，由於據報截至10月14日下午4時為止，已有46死、41人輕重傷，目前正積極主動查證是否投保其他相關保險。 城中城奪命惡火新疑點 居民爆：6樓防火門疑被偷走變賣 高雄城中城大樓火災釀8死 行政院：蘇揆已指派徐國勇赴現場視察 #產險公會 #投保 #城中城 #火災 #主動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鹽埕城中城惡火死傷慘重 PTT首PO爆料文警列重要證據 10:202021/10/14 社會 城中城火災搜救已9小時 1消防員受傷送醫 12:302021/10/14 社會 高雄城中城大火死傷慘 黃偉哲默哀指示台南強化消防安檢 17:052021/10/14 政治 議員爆「城中城」兩度擬改建破局 高市府：日後朝危老或都更重建 13:362021/10/14 政治 城中城社區大火 陳其邁下令逐戶清查、啟動大量救護 09:332021/10/14 社會 高雄城中城惡火死傷嚴重 蘇貞昌變更行程南下慰問傷患 14:162021/10/14 政治 城中城大火死傷26年最慘 這大樓裝置擋宵小 反釀恐怖居安炸彈 15:412021/10/14 社會 城中城大火釀超慘死傷 支援消防員曝2招：從地獄回來 16:492021/10/14 生活 恐怖現場畫面曝光 城中城大樓全面狂燒已成廢墟 07:512021/10/14 社會 追城中城大樓惡火真相 高雄地檢署組專案小組 16:542021/10/14 社會 高雄第一鬼樓遭火噬 從繁華淪為廢墟 40年傳說曝光 08:182021/10/14 社會 財經熱門新聞 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 美國逼繳商業機密 三星給不給？韓駐美大使一句話強勢回擊 - 財經 莫德納第二劑來了 兩階段開打 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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