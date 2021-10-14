遠東集團旗下東妮寢飾、LA MODE寢飾、CHARISMA寢飾週年慶開打，推出單日消費滿1萬抵1000元，並強打5倍券優惠共祭出上千萬回饋等搶5倍券商機，另外持紙本五倍券至百貨櫃點消費，可享滿500送500、享5倍券使用金額10%回饋兩優惠二擇一，以及消費滿3000元即贈美國進口香氛等優惠。而特力集團代理精品Wedgwood、Frette、Reve也推五折居家好品，指定款5折或買一送一等優惠。

東妮寢飾X NARUMI日本精品骨瓷聯名款 100%高紗支長纖棉床組，原價1萬7960元 ，特價8980元，再贈防水保潔墊或健康枕一對。（遠東集團提供）

CHARISMA 100%蠶絲，琉金大地簡被床包組，原價4萬6000元，特價3萬6800元。（遠東集團提供）

除上述優惠外，今年東妮寢飾再度與骨瓷品牌NARUMI推出PERENE BLUE(藍/白)兩款聯名款，單日熱賣上百組，故於週年慶期間，追加「LUCY’S GARDEN」莓果骨瓷花紋款，同步再度上市，並推出聯名款單套8980元起，再送防水保潔墊、健康枕一對;以童趣設計受消費者喜愛的LA MODE寢飾，則針對「飛天小馬」與「逗趣迷狐」床包組，推出100%精梳棉任選2套就能將原價1萬9920元的兩用被雙包組，以6980元帶回家。

ReveEssix四件式雙人床組，原價1萬3800元，憑券五折價6900元。（特力集團提供

Frette經典鎖鏈PDK加大床組，原價6萬8800元，憑券五折價3萬4400元。（特力集團提供）

Wedgwood極光埃及棉四件式雙人床組，原價1萬9800元，憑券五折價9900元。（特力集團提供）

針對此次的五倍券商機，特力集團總代理居家精品首度祭出震撼特惠，憑五倍券數位憑證或紙本券任一張享五折價，如：Wedgwood極光埃及棉四件式雙人床組，原價1萬9800元，五折價9900元、ReveEssix四件式雙人床組，原價1萬3800元，五折價6900元；Frette鎖鏈刺繡加大床組，原價6萬8800元，五折價3萬4400元等優惠。