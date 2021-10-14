Moderna公司所研發的莫德納疫苗，因施打兩劑後的保護力隨著時間下降的程度低，引起的免疫反應也好，一直都是新冠肺炎（COVID-19）疫苗中，頗受囑目的一款。如今又有一家可生產莫德納疫苗的工廠即將開始供貨，對於各國衝刺疫苗接種率將是正面消息。

根據《韓聯社》報導，為南韓三星集團子公司的三星生物製劑（Samsung Biologics），在今年5月與莫德納簽訂了代工生產（CMO）疫苗的合約，主要供應美國以外的市場。根據生物製藥界消息人士透露，三星生物製劑已經完成莫德納疫苗的試產，目前正朝向第三季起正式供貨的計畫進行生產工作。

據了解，三星生物製劑在8月份完成試產階段後，已開始投入莫德納疫苗的正式生產，如今可以確保國內外的供應量。

在南韓，莫德納疫苗是在5月獲得南韓食品醫藥品安全處（食藥處）進口許可。而食藥處針對三星生物製劑所生產的莫德納疫苗，所要進行《藥物生產品質管理規範》（GMP）符合性檢查，目前則尚未完成。

據了解，三星生物製劑生產莫德納疫苗的地點不同，因此要在南韓國內投用，需要經過GMP以及品目審核。三星生物製劑方面指出，期待月內能夠獲得審批通過。

《The Korea Times》報導，兩位直接參與此事的消息人士指出，Moderna方面已經批准三星生物製劑生產的莫德納疫苗，可以在韓國國內使用。報導指出，Moderna批准此事對於南韓提升國內疫苗接種率將帶來巨大幫助。

在獲得Moderna批准後，三星生物製劑所生產的莫德納疫苗，在完成所有的食品與藥物檢測後，消息人士指出該公司就會開始分送儲存在倉庫的280萬劑莫德納疫苗。