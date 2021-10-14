國際獅子會第二聯合會（300-C1區）熱心公益，14日捐贈2000把愛心傘給台中市府，愛心傘將分配至各區辦公大樓，供洽公民眾免費借用。

國際獅子會第二聯合會（300-C1區）總監謝賀全帶領獅友們出席，並由市府參議賴森林代表致贈感謝狀，感謝民間單位的愛心。

市府感謝國際獅子會及市民的愛心，透過愛心傘發送與循環利用，讓善的循環綿延不絕，愛心朵朵開，營造台中成為更宜居的城市。

「愛心傘代表著每位獅友的心意」，獅子會表示，捐贈給市府後，放置於各區辦公大樓，提供洽公民眾使用，提升各機關服務效能，更帶給民眾貼心的感受。

祕書處長顏迺倫指出，獲捐贈的愛心傘將分配至台灣大道、陽明市政大樓、警察局、消防局、衛生局、地政局、交通局等一級機關獨立辦公大樓，提供有需求的洽公民眾使用。

另為服務廣大市民，也將分配至各區區公所、戶政事務所及地政事務所，讓獅子會的愛心遍布全台中。