大陸新華社14日報導，中國駐美國大使秦剛美東時間13日表示，民進黨當局謀求台獨是兩岸關係緊張的根源，實現中國完全統一是全體中華兒女的共同意志。並譴責民進黨當局赤裸裸地販賣「兩國論」。

中國駐美國使領館當天共同舉辦紀念辛亥革命110周年線上座談會，秦剛發表主旨講話。他說，百年來，中國共產黨人繼承孫中山先生的遺願，同一切忠於他事業的人們繼續奮鬥，不斷實現和發展了孫中山和辛亥革命先驅的偉大抱負。今日之中國發生了翻天覆地的變化，中華民族已無比自豪地站立在世界民族之林。孫中山先生振興中華的深切夙願，辛亥革命先驅對中華民族發展的美好憧憬，近代以來中國人民夢寐以求並為之奮鬥的偉大夢想已經或正在成為現實。

秦剛說，實現國家統一、振興中華是孫中山和辛亥革命先驅們未竟的事業。解決台灣問題、實現中國完全統一，是中華民族歷史演進大勢所決定的，更是全體中華兒女的共同意志。以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。

秦剛說，台灣民進黨當局否認「九二共識」謀求台獨分裂，勾連外部勢力，挾洋自重，製造事端，為其謀獨挑釁張目，這是當前兩岸關係緊張動盪的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。他強調，歷史已經證明並將繼續證明，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。

秦剛表示，民進黨當局和台獨分裂勢力聲稱「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，「中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬」，這是赤裸裸地販賣「兩國論」。他們企圖以「共識、團結」為幌子，綁架2300萬台灣人民的意願。無論如何包裝，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心。