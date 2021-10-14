高雄市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨驚傳大火，全棟12樓一度陷入火海。消防局長表示，下午3時許已有87人送醫，其中46人確定死亡，41人受傷。對此，身為高雄人的前民進黨立委郭正亮直言，裡面太多廢棄物和老舊電線，也未都更，加上消防設備老舊，和過去大樓內是治安死角，種種原因加總，才會造成今天的狀況。

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓14日凌晨3時許發生火災，雖火勢已獲控制，但外牆已被燻得漆黑一片。（圖/民眾提供）

「城中城大樓」40年前完工，曾是全高市最繁華的大樓，大樓地上12樓、地下2樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓為商場及電影院，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。隨著商圈轉移如今沒落，只剩老弱婦孺及經濟弱勢人士居住，治安亦不佳，數年前管委會革新，才開始有改善，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名，沒想到竟發生火災。對此，高雄市府今表示，因大樓住戶弱勢戶多，死亡民眾每人將先發1萬元補助。

對於城中城大樓半夜惡火，郭正亮14日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」分析時先是提到，這次失火的大樓是住商兩用的大樓，以前是商業大樓，但後來發展停滯沒落後轉為民居，這種大樓在高雄很多，且城中城旁邊就有好幾棟這樣的大樓，裡面的套房其實都很小間，有的只有7坪大，最低可能一戶30萬就能買到，便宜到很難想像，但高雄也有發展比較好的地區，像苓雅、前鎮區。

郭正亮續指，他想說的是，今天有人質疑是不是這棟大樓老舊電線很久沒有人檢查和通道有很多廢棄物堵住進而把門堵死，而這就牽涉到消防檢查和廢棄物管理等問題，而這種大樓又不是商業住宅是一般民居，加上房價低，社會住宅又偏少，管理能量寬鬆，加上所以要市府都更就有困難。

郭正亮強調，今天還傳出裡面有放違禁品，主持人問，「是毒品嗎？」郭正亮說，裡面亂七八糟，過去曾發生有毒販把自己弄死的事件，也發生過強暴事件，有人死在裡面等，種種社會案件發生後，很多人就不願住，租金就越變越便宜了，而這麼便宜的租金，怎麼可能有好的管理機制，就算有管理委員會，要發揮管理機制也不容易，因為裡面住太多人又有太多廢棄物和老舊電線，也未都更，加上消防設備老舊，種種原因加總，才會造成今天的情況。

郭正亮強調，其實陳其邁市長也算認真了，早上5點就到現場，坦白說，看到現場情況這樣，他也是愛莫能助了。不過，郭正亮建議，陳其邁應該要注意，周邊大樓的也有類似的情況。