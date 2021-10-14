房市旺，土地市場更是炙手可熱，戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（14）日表示，今年以來土地市場屢見高潮，其中新光人壽在昨（13）日，以權利金總價44億餘元，成功標下2筆台北市北士科園區的土地，已經是刷新2021年以來地上權土地的最大手筆，也顯示出金融壽險業的資金豐沛。

昨天下午台北市辦理北投區北士科園區的軟橋段88、93地號市有土地設定地上權案，開標結果，開出大紅盤！新光人壽合計砸下44.02億元，成功得標，累計入手共1萬1767.07坪土地，地上權年限為50年，為土地市場再度注入一針強心劑。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，截至昨（13）日北士科土地公開標售之前為止，全台地上權土地，成交金額合計只有29億元。其中皇翔建設得標的台北市南京東路商敦化國中旁邊的地上權土地，成交金額是權利金8.53億元，是規模最大的。

楊長達表示，至於新光人壽昨天（14日）得標的北士科園區土地，總計2筆，得標總價分別是：權利金28億元、16.02億元，已經是改寫2021年以來最高金額的地上權土地成交手筆了。

其中88地號，面積6915.31坪，權利金底價為21.90億元，新光人壽以權利金28億元得標，每坪得標單價約40.5萬元。

另外，93地號面積約4851.76坪，新光人壽以權利金16.02億元得標，每坪得標單價約33萬元。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，據仲量聯行統計，2021年第三季土地市場受疫情影響小，季交易額694億元；累計前三季土地投資市場，依舊熱絡，總投資額達 1739億元，已改寫歷年第三高紀錄。

趙正義表示，今年政府重大標案方面，預料將會有亮眼的成績，在精華區土地稀缺情況下，市場持續高度關注土地開發案；進入第四季之後，未來捷運環狀線招商案、士北科園區、高雄亞灣特貿三開發案，將會成為市場焦點，果然北士科園區標售，就被新壽統統得標。

仲量聯行預估，2021年政府標案投資總招商金額，將突破2600億元。

趙正義表示，根據最新金融保險業公開資訊觀測站統計資料顯示，2021 第二季國內前十大壽險業者可用於不動產投資餘額仍持續成長，季成長 2.0％，年成長7.3％，來到6.79兆元，市場資金仍相當豐沛。觀察金融壽險業投資動態，在市場游資充沛下，金融壽險業加速尋找穩定收益投資，潛在動能龐大。