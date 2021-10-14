比莉、ØZI 14日出席外送平台代言活動。ØZI近日遭鄰居指控在家常整夜喧嘩、放音樂，鬧上管委會介入協調也沒用，ØZI日前透過經紀人凱西回應已委託律師處理，首度公開露面，被問及此事，他僅搖頭尷尬說：「今天不能談這個。」比莉也出面幫忙緩頰。

ØZI自認是外送平台的重度使用者，每天起床到睡前2小時都會叫外送，他近來工作滿檔，先前承諾今年要替媽媽葉璦菱製作新專輯，他昨自嘲是不孝子，把媽媽的新專輯只做到一半就停擺，目前進度是26.73％，「我完蛋了，自打嘴巴」，希望在明年春夏可以順利產出，比莉被問及周湯豪的效率？她笑說兒子工作效率滿好的，瞬間讓ØZI躺著也中槍。

在活動上，比莉、ØZI默契身穿豹紋亮相，比莉自虧是不會做菜的媽媽，幾乎都買外食，私下只會做咖喱雞、通心麵，她說兒子周湯豪都吃到怕，更自豪：「他這樣吃也是長這麼帥。」並透露若未來媳婦不會下廚煮菜也ok，她因為不擅長料理，有時一聽到枸杞對眼睛好，她就什麼料理都放枸杞，樂觀說：「Why not？對眼睛好。」也曾經煮甜點成品卻像一盤花，因為她不知道木耳要剪開，鬧出不少笑話。