台南市消防局宣導防災發揮創意，將舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」，第2大隊大隊長丁春能(右二)表示，除了比體態也要發揮創意秀出防災標語，藉此加強民眾防災意識。（劉秀芬攝）

台南市消防局宣導防災發揮創意，將舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」，即日起開始報名。（劉秀芬攝）

台南市消防局宣導防災發揮創意，將舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」，即日起開始報名。（劉秀芬攝）

台南市消防局宣導防災發揮創意，將舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」，即日起開始報名。（劉秀芬攝）

台南市消防局宣導防災發揮創意，將舉辦「展美肌、秀防災健體比賽」，即日起開始報名，將選出10名參賽者頒發獎金，最高獎金1萬元，還可擔任明年1月防災宣導活動的宣導大使，歡迎對健體有興趣民眾踴躍報名參加。

台南市消防之友會第2辦事處處長胡正德表示，健身風氣在台灣愈來愈盛行，活動希望藉由民眾健身營造個人健美體態，結合防災標語宣導，提醒民眾災害預防重要性。

台南市消防局第2大隊表示，比賽活動內容分2階段，第1階段參加人員在須以「正面站立」、「向右轉體」、「背面站立」、「向右轉體」等4項健體姿勢展現個人優美體態線條。

此外，參賽者要發揮創意，在身上或道具上黏貼防災標語圖飾，宣導災害預防重要性，防災標語如「裝設住宅警報器 守護居家最安全」、「安裝瓦斯熱水器 請找合格技術士安裝」等。

比賽第1階段將評選出10名優秀選手，保障2名女性名額；第2階段評選在第2大隊粉絲頁以按讚數進行票選，依票選比例換算得分數，最後再就兩階段分數進行加總，第1名將頒發1萬元、第2名8000元、第3名6000元、第4至第10名也有獎金可拿。

台南市消防局局長李明峯表示，有鑑於消防工作日益繁重，尤其在救護傷病患，有些病患重則達百公斤以上需要強健、強大的肌力始得勝任，是以編列預算分批購置健身、肌力訓練器材組給各分隊消防訓練。

第2大隊大隊長丁春能表示，期盼藉由辦理本次活動，帶動健體運動風氣，此次活動將在11月27日在台南市麻豆區進行第1階段評選，第2階段票選結束後，將於明年1月第2大隊舉行大型防災宣導活動時進行頒獎，並請得獎人擔任當日活動防災宣導大使。