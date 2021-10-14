一名戰場觀察員表示，以色列再次對敘利亞中部霍姆斯省(Homs province)發動空襲，造成1名敘利亞士兵和3名親伊朗戰士喪生。敘利亞國家通訊社SANA則說，遭空襲地點在霍姆斯省帕邁拉(Palmyra)附近，1名士兵死亡，另外3人受傷。帕邁拉是座古城，曾經在反IS戰爭期間幾度易手。

半島電視台(Aljazeera)報導，消息人士告訴 SANA，空襲發生在當地時間 23:34，目標是一座通訊塔及其附近的幾個敘利亞與伊朗合作的軍事陣地，以色列戰機的飛行路線跨過伊拉克、敘利亞、約旦邊境。

據報導，敘利亞防空系統成功攔截了其他幾枚以色列的飛彈，不然損失會更大。事件中還有6名士兵受傷。

自2011年敘利亞內戰爆發以來，以色列經常對敘利亞境內目標發動空襲，主要針對敘利亞政府軍的防空陣地與通訊系統，也攻擊與大馬士革結盟的伊朗和黎巴嫩真主黨的部隊。

以色列對這些攻擊既不承認也不否認，僅說他們不會坐視敘利亞成為死敵伊朗的據點。

敘利亞倚重的是俄羅斯提供的鎧甲S」( Pantsyr-S) 和 山毛櫸M2飛彈(Buk-M2)，在近期取得不錯的防衛效果，有時幾乎沒有損失。