高雄「城中城」今天凌晨發生火警，截至今日下午4時，已釀成46死、41傷，為1989年九龍大廈24死後，高雄歷年來死傷最慘火災。為因應多人就醫需求，衛福部健保署今特別呼籲各特約醫療院，對於無法取得健保卡或卡片遭毀損等暫無法持健保卡就醫者，請仍依據「例外就醫」予以受理就醫。

健保署表示，民眾因發生火災無法持健保卡就醫，健保署於各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，請醫療院所於名冊上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

另外，健保署高屏業務組配合高雄市政府啟動緊急醫療網，協調轄區內各大醫院包括高雄醫學大學附設醫院、高雄長庚醫院、高雄榮總、高雄市立聯合醫院、民生醫院、小港醫院、大同醫院、阮綜合醫院、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、義大醫院、義大大昌醫院、邱外科醫院等院所進行大量傷患的分流收治。

健保署表示，民眾如確定因火災造成健保卡毀損致不堪使用，健保署將免費換發一張新卡，申請換發新卡需填妥「請領健保卡申請表」，就近到各地郵局或透過戶政事務所（限本國籍）、部分公所及該署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打 0800-030-598 或 4128-678，手機請改撥(02)4128-678。