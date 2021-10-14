前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月定讞，14日消息傳出時，趙建銘下午正在台南市麻豆新樓醫院骨科看診。院方表示，趙建銘醫師不願回應此事，為維護病人權益，也請不要至診間打擾。

趙建銘自2007年起至麻豆新樓醫院服務，患者對他的醫術相當肯定，稱讚他對病人很有耐心。14日下午趙建銘如常看診，但低調表示不回應，看診至5點結束後立即離開。

現場有病患家屬說，得知消息後很煩惱，其父親已經讓趙建銘看病好幾年，很信任他，不知以後要找誰看病；也有病患說，已經看很多年，現在只是回診拿藥，應該找別的醫師也可以。傍晚也有病患想來加診拿藥，沒想到趙建銘5點就離開，讓病患很錯愕。

麻豆新樓醫院晚間也發出聲明，表示尊重司法判決，對於趙建銘目前所服務的病患，除了感謝社會大眾關心，「必定竭盡所能，以維護病人健康、保障患者權益，做最妥適的後續安排」。