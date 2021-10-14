封城惹的禍 澳洲9月失業率升至4.6％ 19:142021/10/14 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局14日公布，9月就業人口銳減13.8萬，連續2個月下滑，失業率則由8月的4.5％升至4.6％。澳洲失業人口大增，主要因新南威爾斯省與維多利亞省為防疫實施封鎖，全澳受雇人口中，這兩大省分合計占了將近6成。9月勞動參與率降0.7個百分點至64.5％，連續3個月自6月的歷史高點66.2％滑降。 封城措施令澳洲9月失業率攀升至4.6％ 城中城大火46死 高雄有史以來死傷最慘火警 #失業率 #澳洲 #升至 #省分 #封城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡火肆虐城中城大樓 消防局長曝：死亡人數恐破10人 11:262021/10/14 社會 疑人為縱火 鹽埕城中城大火12死32傷 警帶回4人調查 11:362021/10/14 社會 高雄城中城大火釀46死 保險局：現查僅2位保戶理賠110萬 18:242021/10/14 財經 高雄城中城惡火 AIT深切哀悼 17:472021/10/14 政治 高雄城中城惡火46死 Wecare臉書一篇貼文引爆網怒火：連演都懶了 17:372021/10/14 生活 高雄城中城大樓惡火釀46死 CNN等國際媒體關注 17:412021/10/14 國際 鹽埕城中城火警最新傷亡名單 已確認8死32傷 10:152021/10/14 社會 城中城奪命惡火新疑點 居民爆：6樓防火門疑被偷走變賣 15:502021/10/14 社會 恐怖現場畫面曝光 城中城大樓全面狂燒已成廢墟 07:512021/10/14 社會 鹽埕城中城惡火死傷慘重 PTT首PO爆料文警列重要證據 10:202021/10/14 社會 城揚新成屋買氣旺 2個月賣八成 04:102021/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 全球惡夢快來了！普丁驚爆油價恐飆上「邪惡數字」 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 通膨危機 下周油價將創近3年新高 95汽油衝30.7元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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