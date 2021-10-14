高雄市城中城大樓今凌晨大火，釀成超過40人不幸死亡。對此，民眾黨立委張其祿除表達痛心、遺憾外，張其祿說，過去發生大火公安意外，一再顯示消防管理及安全問題都需整體檢視並改善，民眾黨團去年已提出消防法部分條文修正案，至今草案仍躺在立法院內政委員會尚未處理，呼籲盡速排案審查，避免公安悲劇一再上演。

張其祿指出，高雄城中城事件顯示國內防火安全問題，首先，全台太多為老建設或違建，導致發生防火及公安意外，根本來不及因應，一發生意外就可能造成重大傷亡，內政部及地方政府應盡早針對全國建物安全盤查及檢討，尤其是高屋齡大樓如有違建隔間出租問題，地方政府更要重點清查並限期要求改善。

依消防法規定，公眾場所必須要有防火劑畫及定期消防檢查，本次事故原為住商混合大樓，張其祿質疑，地方政府的消防督察責任是否落實，將是事故究責重點之一，後續將會追查高雄市政府歷年消防檢查紀錄。

張其祿表示，防止公共場域發生火災意外，最根本的「加強防火管理責任及罰則」，其辦公室早在去年針對現行消防法應改正之處，並透過黨團提案修法，其重點包含建立消防安全設備狀況即時回報標準、將原規定在施行細則的增建、改建、修建、室內裝修施工定消防防護計畫明確化及提高罰則增加吹哨者條款，目的就是建立消防公私協力環境，將低火災意外造成傷亡機率，呼籲內政委員會盡速審議。

張其祿向執政黨喊話，應立即正視消防安全結構性問題，以及負起查察責任，勿再讓「修法及行政怠惰」犧牲更多的國民安全。

民眾黨也透過臉書指出，高雄城中城的無情惡火，燒出危老建築的公安問題，到底全台灣還有多少個類似「城中城」這類老舊、荒廢、產權複雜的集合住宅有類似公安疑慮？中央和地方政府都不能再袖手旁觀，只有補起法規漏洞、督導地方政府列管，才能避免悲劇再度發生。