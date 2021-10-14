根據今天公布的聯合國調查報告，生活在嚴格防疫限制下的北韓民眾正陷入不斷加深的糧食危機中，受到影響最大的兒童和老年人已有餓死風險。

美聯社報導，聯合國人權特使昆塔納（Tomas Ojea Quintana）在這份呈交聯合國大會的報告中指出，由於自隔鄰中國進口的肥料和農耕用品減少、聯合國與國際間的制裁衝擊以及非洲豬瘟爆發，北韓農業似乎已面臨多重挑戰。

昆塔納表示，2020年1月以來的長期嚴格防疫措施已導致「嚴重的經濟困境，並使人民大眾更易遭受人權侵犯」。這些措施包括全面關閉邊界、限制城市和地區之間的人民往來、以及限制人道物資等非必需的民生用品進口。

曾在阿根廷擔任律師的昆塔納表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病 ）疫情來臨前，有40%以上北韓民眾「糧食供應不保」，許多人因此營養不良和發育遲緩。

他說，根據聯合國糧農組織（FAO）數據，這個數字已增加，並指原因出在6月份各地區的大米與玉米價格上漲，同時政府採取了緊急措施。

昆塔納描述了北韓人民的悲慘生活，稱他們「蒙受苦難，並已苦等和平、安全、開發和基本人權太久」。

他說，自採取防疫限制措施以來，北韓民眾的苦難不斷加劇，包括更加孤立、「國家對民眾生活發號施今更普遍且嚴厲、經濟活動進一步遭到扼制，同時國際人道機構大量撤出境外」。

昆塔納說，結果「各個家庭不再能維持生計」，只能日益舉債和出售家用品以渡日。

他說：「由於缺乏電力、機器零件和原料，許多工廠和礦場已經關閉。遊民和流浪兒童數量與日俱增…在經濟貧困下，賣淫、吸毒、販毒和搶劫等社會問題據報已增多。」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1101014