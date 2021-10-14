大陸太空站階段飛行任務總指揮部14日下午在酒泉衛星發射中心，召開神舟十三號載人飛行任務新聞發布會，通報此次任務有關情況。總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月16日0時23分，發射神舟十三號載人太空船，飛行乘組由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。

據簡歷介紹，指令長翟志剛，黑龍江龍江人，1966年10月生，1985年6月入伍，現為中國人民解放軍太空人大隊特級太空人，專業技術少將軍銜。曾任空軍某中心飛行教員，安全飛行950小時，被評為空軍一級飛行員。1998年1月，入選大陸首批太空人。2008年9月，執行神舟七號飛行任務並擔任指令長，同年11月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「航太英雄」”榮譽稱號，獲「航太功勳獎章」。2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組並擔任指令長。

王亞平，女，山東煙台人，1980年1月生，1997年8月入伍，現為中國人民解放軍太空人大隊一級太空人，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團副大隊長，安全飛行1567小時，被評為空軍二級飛行員。2010年5月，入選大陸第二批太空人。2013年6月，執行神舟十號飛行任務，同年7月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄太空人」榮譽稱號，並獲「三級航太功勳獎章」。2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組。

葉光富，四川成都人，1980年9月生，1998年8月入伍，現為中國人民解放軍太空人大隊二級太空人，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團司令部作戰訓練股空戰射擊主任，安全飛行1100小時，被評為空軍一級飛行員。2010年5月，入選大陸第二批太空人。2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組。