嘉義市教育處為國教輔導團這群「教改急先鋒」舉辦授證，也期許團隊能持續合作，提供師生更多元的學習素材，展現教育專業更多可能。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市教育處為國教輔導團這群「教改急先鋒」舉辦授證，也期許團隊能持續合作，提供師生更多元的學習素材，展現教育專業更多可能。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市國教輔導團因應疫情，在停學不停課期間製作了80片教學影片，且成員們不斷創新，跨領域合作，包括建置全台獨創的「On-Air Studio創新教學實驗基地」等，嘉義市教育處今為這群「教改急先鋒」舉辦授證，也期許團隊能持續合作，提供師生更多元的學習素材，展現教育專業更多可能。

市府教育處指出，12年國教改革開始，嘉義市國教輔導團除了學習最新的課程理念，不斷創新教學、到校服務分享，今年更在教育處長林立生帶領下，建置了「On-Air Studio創新教學實驗基地」。

因應疫情帶來改變，各領域、議題輔導團也在疫情期間發揮專業，提供「停課不停學」教學影片，一共製作了80片教學影片，並獲教育部認可，放置在國民中小學課程與教學資源整合平台CIRN，供全台師生使用，讓線上教學與學習不間斷，即使疫情趨緩，國教輔導團錄製更多線上教學影片，提供師生更多元學習素材。

林立生說，我在教育現場看到了輔導團的重要性，所以不遺餘力地透過輔導團推動教育改革，以提升教師的專業知能，今年的授證選擇辦在探索園區，希望輔導團員能以跨領域團隊合作，讓嘉義市教育專業再＋1。