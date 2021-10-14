台中市府建設局長陳大田化身解說員，為參訪的小朋友們解答，透過主題分享、活動操作及實地參訪，讓孩子從小建立惜水觀念。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕推動美樂地計畫，打造寓教於樂的大自然教室，建設局14日及16日於南屯區黎新公園舉辦兩梯次水環境戶外教育活動，邀請鄰近學校師生來公園認識水循環概念與水資源工程建設，建設局長陳大田化身解說員，為參訪的小朋友們解答，透過主題分享、活動操作及實地參訪，讓孩子從小建立惜水觀念。

陳大田表示，為期兩梯次的教育活動針對不同年齡層的孩子設計，今日聘請國立台中教育大學水環境教案設計團隊林昀萱老師帶幼兒園學習「水撲滿及滯洪池」知識；16日邀請台中市立圖書館李科永紀念圖書分館志工隊陳韻彤副隊長為國小學童導覽「會吸水的公園」，並融入濕地、中水小旅行、水的競賽，盼藉由多元化的環境教育課程，促使孩子多接觸自然、認識居住環境，共同愛護珍貴水源。

因應疫情趨緩，台中市公園綠地已全面開放，建設局持續拓展優質公園休閒環境，並擅用主題公園變身教育據點，增加小朋友在校園以外的學習場域。

陳大田指出，教育訓練除加強工作人員自主健康管理和場地消毒外，也感謝授課老師推出多項戶外型的環境教育學習課程，讓親子逐步恢復休閒生活之際，感受到公園獨特的水域景觀與在地生活魅力。