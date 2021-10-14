高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，造成死傷慘重，台北市政府為了避免類似災害發生，已針對11樓以上的老舊複合用途大樓，或管理型態複雜高風險建築物全面清查，15日起針對大樓用途高風險的建築物辦理消防搶救演練。

消防局指出，北市高樓建築物為全台之冠，加上都市發展的早，老舊且複合使用的建築物眾多，經過盤點適用早期法規老舊複合用途甲類建築物計有124棟，另其他複合用途的老舊建築物則有176棟，這些建築物平時都依消防法定期辦理消防安全設備檢修申報，消防局均派員進行檢查，檢查過程中如發現逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，立即通報建築管理工程處處理。

消防局表示，為維護民眾安全，已立即要求各消防大隊針對老舊複合使用及用途特別複雜的建築物進行全面檢查，另外選定12處高風險建築物優先辦理消防搶救演練，使消防人員能充分瞭解該處建築物內部結構、用途、特性及救災動線、車輛部署等，也會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，包含針對雲梯車救助、高樓層通風排煙等，以強化整體救災效能與安全。