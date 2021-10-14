台中舊城區最具代表性的街區慶典活動「2021年第三屆鈴蘭通散步納涼會」，將於10月23、24日盛大登場！今年以「散步祈福」為主題，民眾只要在合作店家消費，即可獲得祈福彩帶一只，將心願繫上街角的祈福車，象徵為未來及眾人祝福，為生活增添更多平安圓滿。

今年活動由中城再生文化協會、西川淑敏日本舞踊知家主辦，並由文化部、台中市文化局、經濟部中小企業處共同指導。

中城再生文化協會祕書長陳冬梅指出，日本人暱稱台中市中山路為「鈴蘭通」，是中部第一條最繁華的現代化道路，也是第一條裝有鈴蘭燈的道路，曾經熱鬧無比，不過，隨商圈轉移逐漸沒落，老台中人相當不捨。因此，從2019年起推出鈴蘭通散步納涼會，號召60多家商家參與，到了今年第三屆已吸引上百家商家響應，希望藉由鈴蘭通的豐富人文歷史，吸引各地民眾，成為台中舊城區的代表性慶典活動。

鈴蘭通散步納涼會自2019年由中城再生文化協會自主發起舉辦，以中山路（鈴蘭通）為主要活動場域，串聯在地店家、創業青年、社區居民一同參與。結合大墩鈴蘭通啤酒節、表演團隊、街頭扮裝踩街遊行等活動，廣邀市民大眾重新走入中區。

2020年更以台中車站前廣場為主舞台，結合大墩鈴蘭通啤酒節，以及分散於街區巷弄的散策市集擴大舉辦，為沉寂已久的台中舊市區帶來了熱鬧非凡的舊城新風貌。

今年活動邁入第三年，鑑於疫情肆虐全球，主辦單位以「散步祈福」為主題，活動期間民眾只要在合作店家消費，即可獲得祈福彩帶一只，可將心願繫上街角的祈福車，象徵為未來及眾人祝福，一同為生活增添更多平安圓滿。

喜歡觀賞表演藝術的民眾，可前往繼光街主舞台及第二市場，將由西川淑敏舞踊知家、月舞東方魅力舞團、沃．佛朗明哥W.O Flamenco Studio、TTA Taichung Tango Academy探戈、Midwest Jazz Orchestra、周子益Jerry Chou魔術丑劇、金宇園掌中劇團等表演團隊帶來精采演出；期間更有不定點的街頭藝人快閃表演，獻上不同的驚喜與感動。

此外，深受大眾喜愛的「鈴蘭散策市集」，今年結合如Mini市集、國立台中教育大學USR中心-炒蛋市集，攜手招募上百家別具特色的攤商，有如繁星座落中山路街道巷弄，帶來活力與熱情的能量，一同點綴舊城區。

為推廣舊城區文化與促進在地店家合作，今年鈴蘭通散步納涼會首度推出「店家串聯美食聚」，提供知性與味覺的雙重饗宴，僅需半天時間，即可遊歷舊城文史風貌並享用中區美食。

而中城再生文化協會長年推動老屋及閒置空間活化再利用，位於民族路與繼光街口的木造街屋，即將活化為「ChangeX Beer南園酒家」，在鈴蘭通散步納涼會期間，正式對外試營運。

進駐店家則是台中知名「ChangeX Beer 精釀餐酒館」，也將在繼光街上舉行「大墩鈴蘭通啤酒節」；此外，活動也邀請中區創業青年「逃亡計劃Escape Plan X」塗鴉團隊，於中山路平等街口進行現地創作，以巨型夜光塗鴉「Cyberpunk鈴蘭通」再現中區霓虹夜生活，扭轉閒置空間的廢墟意象，邀請民眾一同「夜訪鈴蘭通」。