台灣大將明（15日）起開賣Apple Watch Series 7，同時推出搭配5G指定專案，其中如月付1399元、綁約30個月，Apple Watch Series 7 GPS 45mm版本0元就能帶回家，並可獲得3個月myVideo串流影音平台與GeForce Now雲端遊戲平台免費體驗。台灣大同步調整Apple Watch Series 6價格，最高降2500元。

為了方便沒有手機的長輩或兒童，同樣能隨時保持聯繫，台灣大提供用戶申辦Apple Watch獨立門號的服務，最低月付129元起，即可透過iPhone為Apple Watch進行家人共享設定，讓長輩與小孩也能用Apple Watch聯絡。用戶也能透過iPhone隨時了解配戴手錶家人的即時位置，以及掌握心率等健康狀況。

此外，iPhone用戶假使出門忘記帶手機也不擔心，只要申辦台灣大「One Number」服務，即可使用Apple Watch進行即時通訊，月付199元，即可讓Apple Watch共享手機門號資費內的語音和上網傳輸量。即日起至明年1月2日，首次申辦「One Number」服務享前3個月免月租費和免收300元設定費；舊用戶亦享月租優惠價149元。另外，優惠期限內首次申辦Apple Watch獨立門號服務的用戶，同樣免收300元設定費。