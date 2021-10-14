高雄鹽埕區城中城大樓凌晨發生大火，仍在全力搶救當中，目前傳出數十人送醫，46人已確認不幸身亡。面對這場突來的悲劇，國民黨要向高雄市民致上最深切的問候，為亡者哀悼、祝願傷者平安、受困民眾早日脫險，國民黨高雄市議會黨團將竭盡所能，向社區居民提供一切必要協助，強化監督高雄市政府，查明事故原因、落實有公安疑慮危老建築的相關執法。

國民黨文傳會主委凌濤表示，讓人痛心的是至今為止高雄市府工務局，竟然優先撇清責任，把責任導向是城中城違規當住宅使用，所以「不必」向建管單位進行公安申報，因此城中城「並不在建管單位列管名冊內」，但這種將商用建築長期當成住宅的嚴重違規行為，就是市政府長期管理不善，才導致今天的慘劇發生，而高雄市政府竟然選擇優先切割。

凌濤指出，民眾更氣憤的是城中城的防火、逃生、排煙設計相當落後，居民許多未有裝設火災警報器，高市消防局雖稱有定期檢查瓦斯、老舊電線，到底是檢查到哪裡去？城中城的防災設計顯然停留在90年代的水準，難道市政府從沒想過要妥善處理？

凌濤質疑，去年早就有市民向高雄市政府舉報城中城公安問題，然而，高雄市政府竟以「16層樓以下建物無須進行公安申報」的官僚心態回應，而國民黨高雄市議員過去也不斷提醒市府應該協助城中城進行都更，但市府的回應卻是「都更應由住戶主動提出，政府才能協助」，並未積極任事、解決問題，擺爛態度讓人難以接受。

凌濤痛批，高雄大火凸顯出民進黨全黨無心施政，持續鄉愿護航，即便凌晨就發生高雄大火這等慘劇，民進黨高雄立委邱議瑩第一時間竟然忙於宣傳台中反罷免刪Ｑ活動、發文自拍，而號稱關心高雄市民的綠營側翼團體「Wecare高雄」，則在第一時間忙著發文反罷免陳柏惟，讓人民傻眼的是難道民進黨的高雄政治人物，把台中的罷免活動看得比高雄的人民還重要？