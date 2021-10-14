高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，由於受災罹難者多為低收戶及經濟弱勢民眾，兆豐慈善基金會本著人溺己溺的精神，啟動急難救助，在第一時間盡一份心力，捐款高雄市政府社會局 「社會救助金專戶」新台幣300萬元，款項專款專用，將用於給予受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用，提供罹難者家屬必要的經濟支持，希望能拋磚引玉，共同在此急難事件中，給予必要的協助。

兆豐金控暨兆豐慈善基金會董事長張兆順董事長表示，疫情的衝擊下，急難救助的需求更顯重要，企業在穩健經營的同時，也要善盡企業社會責任，以回饋社會。

這一年來，兆豐慈善基金會持續關懷弱勢族群，愛心行動不間斷，除了每年捐助認養家扶基金會30位學童並提供物資外，也針對全台國中小、高中共62位教儲戶學童給予補助，並幫助20多位申請急難救助的民眾度過難關。中秋節前夕也舉辦「兆豐暖心中秋愛箱送」活動，寄出近百份物資，讓數百家庭因此受惠。