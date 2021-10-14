日前蔡英文總統對台灣基進立委陳柏惟罷免案表態，外傳副總統賴清德也會適時表達看法，不過賴清德今出席「2021財訊金融獎頒獎典禮」時，媒體喊話，要不要給陳柏惟打氣；不過賴清德沒有回應。
據了解，賴清德原本今天出席活動時會接受媒體喊話，為陳柏惟打氣，不過因為高雄大火事件，死傷慘重，賴清德覺得不適合，因此沒有發表任何看法。
身兼黨主席蔡英文總統昨天在中常會中，首度對陳柏惟罷免案表態，她說，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。
日前蔡英文總統對台灣基進立委陳柏惟罷免案表態，外傳副總統賴清德也會適時表達看法，不過賴清德今出席「2021財訊金融獎頒獎典禮」時，媒體喊話，要不要給陳柏惟打氣；不過賴清德沒有回應。
據了解，賴清德原本今天出席活動時會接受媒體喊話，為陳柏惟打氣，不過因為高雄大火事件，死傷慘重，賴清德覺得不適合，因此沒有發表任何看法。
身兼黨主席蔡英文總統昨天在中常會中，首度對陳柏惟罷免案表態，她說，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。
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