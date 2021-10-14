五倍券自8日上路以來，根據新光三越統計首四日全台收單達1.5億元，較去年三倍券發放同期增長三倍之多，其中3C、家用與化妝品名列五倍券使用排行前三名，亦帶動周年慶業績較去年同期增長5％，緊接著第二波信義新天地周年慶即將於下周21日接棒，看好3C家用需求大祭出「買機送機」，力拚信義四家店全檔周慶業績上看60億元，與去年同期持平。

新光三越販促部副總謝英明指出，在疫情趨緩、全民施打疫苗覆蓋率將打七成，加上五倍券帶動下，新光三越首波六店周年慶業績大噴發，首七日業績成長5％，其中台中中港店在國際精品消費力爆衝下成長近10％。

此外新光三越亦統計出，五倍券自8日發放後首四日收單金額已達1.5億元，較去年三倍券發放首四日收單5000萬元大幅增加三倍之多，目前為止，五倍券領取還不到七成，其帶動周慶爆發力可期，新光三越總經理吳昕陽在上月曾對五倍券帶動國內百貨零售預期全年度營業額力拚800億元，如果沒有五倍券，周慶打的可能會更辛苦，有了五倍券加持，今年業績要再達到800億元大關就更樂觀。

五倍券上路後，搭配百貨重頭戲周年慶，為業者挹注不少業績。百貨龍頭新光三越表示，五倍券上路首四日，新光三越全台就收到1.5億元的五倍券，相較於去年三倍券首四日僅收到5000萬元高出不少，而收到最多的為台中店、台北南西店，都是進行周年慶的分館，也帶動周慶業績比同期高出5％。

新光三越指出，在疫情趨緩後，加上近七成民眾打過疫苗，出門逛街相對安心，從人潮回復可看出消費者出門消費意願提高不少，而收到五倍券最多的業種包括化妝品、3C用品與家用品等，且在五倍券加持下，首波周慶的客單價較去年高出5％，來客數也已經與去年相差不多，目前五倍券領券人數還不到70％，因此後勢可期。