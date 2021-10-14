遠傳搶付於去年底上市，以創新平台經濟商業模式，提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，以OMO（Online Merge Offline）虛實融合形式提供消費者量身訂做的電信門號組合，目前已與超過80個品牌合作、提供250項以上商品、創造超過107萬網頁瀏覽次數，業者將自明（15日）起推出周年慶。

遠傳電信表示，遠傳搶付歡慶週年，自明（15日）至11月30日申辦遠傳friDay購物、凱基銀行信用卡、HAPPY GO、摩曼頓和MyCard五大品牌「週年慶推薦方案」，搭配遠傳4G/5G門號指定資費，可享上網吃到飽與網內互打免費，網外再送220分鐘，還可用0元帶走各品牌萬元商品。

此外，新申請或攜碼用戶申辦任一週年慶推薦方案，前30名加碼再送限量千元贈品，前10名可獲得遠東百貨商品券1000元、前11到20名送小米AirDots無線藍牙耳機、前21到30名則可帶走BRITA運動濾水瓶。