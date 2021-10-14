日本前首相安倍晉三透過推特表示今天前往靖國神社參拜，祈求「英靈」安息。至於首相岸田文雄是否參拜靖國神社，岸田身旁人士表示，將循前首相在任往例供奉供品。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

日本放送協會（NHK）報導，靖國神社將於17日開始舉行秋季例大祭，安倍下午透過推特表示，今天在秋季例大祭前參拜靖國神社，「向英靈表達尊敬之意，並祈求安息」。

安倍去年9月卸任首相後，時隔7年再度前往靖國神社參拜。

安倍從2012年底再度執政後，首相任內曾於2013年12月26日突然前往靖國神社參拜，受到美國總統歐巴馬政府用「失望」表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過靖國神社，而是每年逢靖國神社春季與秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的供品；每年8月15日二次大戰結束日時，則以自民黨總裁身分自費供奉「玉串料」。

另外，時事通信社昨天報導，岸田身旁人士表示，岸田將不會在17日到18日的秋季例大祭，前往靖國神社參拜。預料岸田將循安倍及前首相菅義偉在任時的作法供俸「真榊」。