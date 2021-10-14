高雄城中城大樓大火已造成46人死亡，新北市長侯友宜今（14日）晚間出席活動時表示，這是件令人心痛、哀傷的悲慘事件，大火造成這麼多人死亡，新北市除了哀悼往生者及祈禱傷者趕快康復，也會發動幫助受害者日後生活。

侯友宜說，我們在哀痛之餘也要記取教訓，新北市有90棟10樓以上複合式大樓，今天已立即下令，不但要消安安全檢查及智慧消防演練檢查，也特別檢視7棟30年以上的老建物，除了公安、消安、智慧演練檢查以外，演習訓練一定要做到位，全力把關，務必防止悲劇再發生，悲劇不要再重演。