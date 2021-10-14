台北市體育總會鐵人三項協會14日指出，因報名過程中的某些因素，發生協會選出的台北市鐵人三項代表隊，在「男女混合接力」項目沒有出現在參賽名單中，使得欲挑戰全運會4連霸的選手面臨無法參賽的煎熬，對此新北市政府體育處副處長龔東昇回應，全運會選手報名按照技術規程走，因為從線上申請、紙本送件及補件會議都不見台北市鐵人三項男女混合接力報名名單，是否讓台北市補報名，還要看其他參賽縣市意見。

台北市體育總會鐵人三項協會表示，台北市代表隊在系統開放報名的第一時間即上網報名，當時系統有男子組分項、女子組分項，並無團體接力組分項可供點選，隨即向台北市主管賽事單位體育局反映，承辦窗口也向全運會籌備處詢問，回覆是說沒團體接力分項，因此協會安心、信任地認為完成男、女分項報名後團體接力項目就已完成報名。

台北市體育總會鐵人三項協會補充，當10月6日秩序冊公告，卻發現台北市鐵人三項隊只在個人賽名單內，未在團體接力參賽名單之列，於是緊急向全國運籌備處覓求補救方法，無奈經口頭溝通無效，發公函也遲遲未見回函，原訂有協調會議也被取消。台北市體育總會鐵人三項協會經側面了解，亦有其他代表隊在報名之初發現無此團體接力分項可供點選，後經反映，即有團體分項畫面可供連結報名。而台北市團隊自始至終並未獲得任何通報，可是我們在第一時間即反應系統連結的狀況，為何籌備處沒有通知報名系統已有團體接力組分項？

台北市體育總會鐵人三項協會表示，在賽場失利，願賽服輸，今卻因作業瑕疵無法參賽，未戰先敗，情何以堪，特別是台北市鐵人三項代表隊男、女個人賽陣容完整，並都是亞運培訓選手，不可能不參加全國第一體育賽事的團體接力組，企盼全國運籌備處等相關單位盡力協助，希望能有圓滿的解決方式，不要讓比賽留下遺憾。

新北市政府體育處副處長龔東昇回應，全運會各縣市報名遵照中央主辦單位競賽規程走，有8個縣市報名鐵人三項男女混合接力，曾開始線上報名到紙本送件、補件會議有長達1個月供提出異議，不過台北市並未提出，如今報名結束，比賽將於17日起開始，若同意在前一天16日的技術會議，參賽賽程及人數變成前一天要協調，也要看其他已經完成報名的縣市意見。