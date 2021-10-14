資料照／新華社

大陸神舟十三號載人太空船將於10月16日0時23分發射，由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成飛行乘組。這是中國太空站關鍵技術驗證階段第6次、也是階段最後一次飛行任務。此次有5個任務，包括執行出艙活動。王亞平將成為首名進駐太空站的女太空人、及首位實施出艙活動的女太空人。任務為期6個月，太空船返回地球後，中國將進入太空站建造階段。

此次主要有五個任務，包括開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗；進行2至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備；進一步驗證太空人在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術；進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展科普教育活動；全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能。

中國載人航天工程辦副主任林西強今表示，神舟十三號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，與天和核心艙及天舟二號、天舟三號貨運飛船形成組合體。太空人進駐核心艙，與地球同步作息工作生活。約6個月後返回東風著陸場。在對太空站關鍵技術驗證階段各項任務完成全面評估後，將轉入太空站建造階段。

林西強說，神舟十三號飛行任務之後，將完成太空站任務標準載人太空船所有功能的全部在軌驗證，完全具備支持中國太空站後續建造及運營任務需求，也標誌著工程由關鍵技術驗證階段正式轉入在軌建造階段，具有極為重要的意義。

而中國太空站的後續建造規劃，林西強指出，在完成神舟十三號飛行任務及工程全系統綜合評估後，工程將全面轉入太空站建造階段。建造階段共規劃實施6次飛行任務，首先發射天舟四號貨運飛船，運送補給物資，為隨後實施的神舟十四號載人飛行任務做準備；神舟十四號乘組在軌駐留期間，將先後發射問天實驗艙和夢天實驗艙，與天和核心艙對接，進行艙段轉位，在2022年底前完成太空站三艙組合體建造。

林西強續稱，隨後會實施天舟五號貨運補給和神舟十五號載人太空船行任務，神舟十五號乘組將與神舟十四號乘組開展在軌輪換。對太空站狀態進行全面評估後，轉入太空站應用與發展階段。後續，將擇機發射巡天太空望遠鏡，與太空站共軌長期獨立飛行，開展巡天觀測，短期停靠太空站進行補給和維護升級。