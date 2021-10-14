新北、基隆市兩名民進黨籍的年輕議員張錦豪、童子瑋近年來有志一同，尋找各界資源，大力支持校園棒球社團，希望再次帶起國內的棒球熱潮。（童子瑋提供）

國球「棒球」是5、6年級生想到就熱血的國民運動，但因社會發展及學校多元化教學，需要較多資源的棒球培訓，不容易被學校列為重點訓練球類，近年來難以大批發掘出優秀棒球小將。新北、基隆市兩名民進黨籍的年輕議員張錦豪、童子瑋近年來有志一同，尋找各界資源，大力支持校園棒球社團，希望再次帶起國內的棒球熱潮。

張錦豪表示，棒球運動最好是從小培養起，汐止地區長期都是棒球好手的孕育地，汐止、金龍國小都有專業的棒球校隊，汐止、秀峰國中也有接續的專業校隊銜接，高中部分也有秀峰、崇義高中可以讓有興趣的學生們選擇；可惜的是學校有好的教練及努力的隊員，但相關的資源卻大大不足，所以當選後，就想幫汐止三級棒球多爭取一些資源。

張錦豪說，除了積極爭取原女子看守所預定地做為棒、壘球場外，自己也積極安排各級學校間教練們的交流，增加孩子們的打球能力，也幫學校爭取比賽校車、發球機、維修場地草皮，媒合民間團體致贈球衣，更於今年8月偕同立委沈發惠一起捐贈5百箱運動飲料給孩子們比賽、訓練時飲用。盼能讓身為三級棒球重鎮的汐止能訓練出國家級選手，也希望鄰近的基隆市若有好的小選手，也能到汐止就讀打球。

從小就熱愛棒球的基隆市議員童子瑋現也在為市內的學童們，建立起良好的練習打棒球環境，初步規劃在離市立棒球場最近的武崙國小內，架設練習場，並積極參與民間棒球社團活動，目前舉辦兩次棒球比賽轉播，希望燃起大家熱愛棒球的心，也捐贈物資給家扶中心棒球隊。

童子瑋說，已和張錦豪議員協調，基隆市的棒球練習硬體設備未完善前，若有相關訓練，就到汐止「交流」，絕對不會埋沒基隆的棒球人才；未來也會與張議員相互討論，聯手將基隆、新北打造成三級棒球基地。