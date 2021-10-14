高雄城中城大火 柯文哲：為傷者祈福 願亡者安息 19:482021/10/14 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，台北市長柯文哲晚間在臉書發文指出，這一刻讓我們一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命。（摘自柯文哲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，台北市長柯文哲晚間在臉書發文指出，這一刻讓我們一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命。 城中城大樓凌晨發生大火，到現在警消還在持續搜救中，柯文哲晚間在臉書發文表示，新聞快訊的死傷數字還在攀升，所有台灣人，今晚心情都會非常沉重。 柯文哲說，這一刻讓我們一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命，加油。 高雄城中城大火傷亡慘重 賴清德：政府會釐清原因 疑人為縱火 鹽埕城中城大火12死32傷 警帶回4人調查 #城中城 #柯文哲 #傷者 #警消 #亡者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄「城中城」大火已知8死 蔡英文指示相關部會全力協助 11:392021/10/14 政治 城中城大火釀超慘死傷 支援消防員曝2招：從地獄回來 16:492021/10/14 生活 城中城大火46死 高雄有史以來死傷最慘火警 16:552021/10/14 社會 在地店家送暖城中城 供餐盼貢獻一己之力 18:382021/10/14 寶島 惡火肆虐城中城大樓 消防局長曝：死亡人數恐破10人 11:262021/10/14 社會 高雄城中城大火釀46死 保險局：現查僅2位保戶理賠110萬 18:242021/10/14 財經 高雄城中城大火釀46死 顏寬恒說話了 16:402021/10/14 政治 城中城大火46死「悲劇注定發生」 他揭7樓以下泡在屎尿裡 17:052021/10/14 社會 高雄城中城惡火46死 Wecare臉書一篇貼文引爆網怒火：連演都懶了 17:372021/10/14 生活 花52萬買「城中城」等都更 一場奪命大火變鬼樓 他嘆：都沒了 14:442021/10/14 社會 高雄城中城大火 立院內政委員會下周一排專案報告 17:482021/10/14 政治 政治熱門新聞 蘇貞昌翻25年前往事痛罵鄭麗文 王世堅看到吐8字 - 政治 高雄城中城大火釀46死 顏寬恒說話了 - 政治 謝志偉「舉國旗吐血」 邱國正嚴肅回應了 - 政治 蔡英文表態力挺陳柏惟後 羅智強發現一件怪事 - 政治 城中城惡火奪46命後 高雄人郭正亮爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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