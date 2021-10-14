高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，台北市長柯文哲晚間在臉書發文指出，這一刻讓我們一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命。

城中城大樓凌晨發生大火，到現在警消還在持續搜救中，柯文哲晚間在臉書發文表示，新聞快訊的死傷數字還在攀升，所有台灣人，今晚心情都會非常沉重。

柯文哲說，這一刻讓我們一起為所有傷者祈福，願亡者安息，也期待警消醫護搶救回更多寶貴的生命，加油。