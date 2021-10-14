鹽埕區城中城大樓14日凌晨大火奪走46條人命，民進黨立委趙天麟表示，將研議修訂《公寓大廈管理條例》，賦予縣市政府權限強制大樓成立管理委員會，否則有再多的《危老條例》也會受限。

趙天麟於火災發生後，交代助理團隊前往關切，結束立法院委員會議程後，也趕返高雄，在市議員李喬如、簡煥宗、黃文益及鹽埕區里長主席葛有力等人陪同下，了解火災發生及後續處理情形。

趙天麟受訪指出，建築的公安問題，危老建築確實是沉痾棘手，在目前建築法規及《公寓大廈管理條例》的制約下，地方政府該做的檢查都做了，但是針對民國84年《公寓大廈管理條例》施行前的舊大樓因無法強制成立管理委員會，導致需要100％住戶同意才能進行的危老改建或50％同意的都更，出現難度。

他認為，除了地方政府全面體檢一定年份以上的老舊大樓，也要研議修法要求地方政府輔導舊大樓強制成立管委會，以利公共安全與推動改建。