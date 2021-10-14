大陸一線女星楊冪演紅《宮》、《三生三世十里桃花》等多部電視劇，昨(13日)晚間出席VOGUE新篇章之夜紅毯活動，卻被發現她臉上難得沒有笑容，爆出疑似有藝人耍大牌拖延上場時間，才令楊冪連妝髮都沒弄好，提前上場救火，引爆熱議。紅毯爆出耍大牌疑雲，令眾家粉絲吵翻天，直到活動官方微博依序PO出藝人們的紅毯照，才令網友驚呼原來湯唯咖位如此大。

VOGUE新篇章之夜紅毯過程中，由於2度上演長達10多分鐘沒有藝人在場的冷場狀況，被爆因為某藝人耍大牌，想爭咖位遲遲拖延上場，讓宋茜與楊冪不得不提早上場救火。甚至還有現場影片錄到了當宋茜上場時，工作人員急忙追著她：「妳不用走。」印證宋茜提前救火傳聞。

紅毯爆藝人耍大牌傳聞，令粉絲急忙整理網傳、實際出場與官方紅毯順序表，想抓出耍大牌兇手為何人。(取自微博)

正當粉絲紛為偶像抱屈打筆戰，想找出耍大牌的兇手是誰之際，VOGUE官方微博也按照順序公開了藝人紅毯照，意外揭開了演藝圈咖位之謎。因為不管是網傳、實際出場還是官方公布的紅毯順序，以《色戒》奠定影壇地位的湯唯都穩居壓軸之位。

粉絲為紅毯順序吵翻，藝人在場內可是一團和氣，楊冪還搞笑在宋茜頭上比出兔子耳朵手勢。(取自小紅書)

其實演藝圈有個不成文的規定，通常越是大牌的明星，走紅毯的順序就會越後面，因此不時傳出女星遲到搶壓軸的消息。對於此次耍大牌疑雲後，官方公布的紅毯順序，更引爆網上對湯唯、周冬雨與楊冪咖位大小討論，「色戒可以吃一輩子了」、「色戒大火的時候周冬雨不知道在哪裡呢，娛樂圈也得有先後」、「周冬雨咖位比楊冪大這有什麼疑問嗎？三金影后再怎麼也是實打實的吧」、「越沒有咖的人越在意，楊冪現在這地位已經不care第幾個走了吧，反正她出現就是焦點」