彰化縣最古老的八堡圳再創新歷史，源源流水除了灌溉，水利署中區水資局為了能源多元利用，進行標租，計畫打造6座水力發電廠，已經完成4座。（水利署中區水資局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣將不再只是「風光」大縣，利用八堡圳渠道水流的流量和落差，水力發電首度加入再生能源供給的行列，水利署中區水資局在二水鄉八堡圳出水口沿岸，計畫打造6座小型水力發電設施，總裝置容量720瓩，4座已經完工了，環團企盼再發掘更多的潛力點。

八堡圳是台灣最早開鑿的水圳，在集集攔河堰興建後，改由濁水溪集集攔河堰北端進水口取水，經新的引水道至新的「八堡圳制分水門」再入原水道，除了灌溉彰化平原生生不息，如今加入水力發電，又多了一項新紀錄。

經濟部水利署中區水資源局配合政府鼓勵民間開發綠能產業，特辦理「集集堰北岸聯絡渠道小水力發電設備建置」標租案，利用八堡圳源頭水流的落差，在二水鄉間的渠道，開發小型發電廠，現場已安裝4部直立式川渠式水輪機，左右渠道各2部，總計裝置容量為480瓩，每年約可發電量190萬度，相當可供545戶家庭所需，減少近1052噸的二氧化碳排放量。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，再生能源值得多元地來開發，水力發電在彰化是首創之舉，目前一座離岸風力機，發電量可以達到2300瓩，水力發電相較之下，屬於小規模，但彰化縣水圳發達，只要不影響渠道安全及既有用水人權益，都值得來嘗試，會再發掘更多潛力點。

彰化縣環保聯盟表示，台灣本島的能源98％都靠進口，再生能源才能提高能源自主性，但不能單靠光電和風力，唯有更努力發展更多元的再生能源，才能把風險降低，水力發電應該比太陽能的白天發電以及有風才發電的風力，來得更穩定，當然也要考慮當地是否有生態衝擊的影響。