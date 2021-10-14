高市議員蔡武宏直說，「危老條例」只有10年適用期，再6年就要落日。他向市府喊話，應向中央爭取經費。（柯宗緯翻攝）

高雄「城中城」大樓惡火釀成重大死傷悲劇，國民黨「KK政線」高市議員李眉蓁、黃香菽、李亞築、蔡武宏等聯合質詢時痛批，高雄市都市更新20年來只推20件、危老重建4年來核准101件，兩者慘淪六都倒數第一；市府在這20年推了很多新工程、大建設，做足城市宣傳，營造出宜居城市假象，但連最基本的居住安全都無法保障。

蔡武宏點出，高雄30年以上老舊大樓約有18萬棟，約占全市大樓數量的一半。老舊建築重建傳統上是靠都市更新，只是程序複雜、速度緩慢。但就算如此，從2000年都市更新條例實施到現在20年，台北市還是辦理都市更新計畫771件、新北290件、台中112件、台南88件，反觀高雄卻只有20件，等於1年才辦1件。

「KK政線」指出，由於都更進度緩慢，中央在2017 年5月公布實施「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，大幅縮短核照時程，最短1個月、最慢75天，希望讓老屋改建案加速推動。根據內政部營建署統計，到今年9月底為止共受理2286件、核准1783件， 4年成績超過都更20多年來的累積。

「KK政線」指出，高雄市30年以上老舊房屋數量是全國第3，只比台北、新北少，但是辦理危老重建態度非常消極，成績非常不理想。4年下來，高雄只核准101件，遠低於台北的560件、新北市的357件、台中市303件，連台南市的161件都比高雄市多。高雄只比桃園的82件多，但計算人口比例以後，高雄市仍然是六都倒數第一。

李眉蓁更認為，高雄不應「只見新樓笑，不見舊樓哭」，20年高雄做很多新建築、大工程，宣傳做得很大，也打出宜居城市的口號，然而對於小老百姓、基層民眾的居住環境就沒有那麼積極，才造成老舊大樓無論都更或危老重建成績都這麼差。今天城中城這麼嚴重的火燒事件，政府施政重心的偏離也責無旁貸。

蔡武宏補充說，「危老條例」只有10年適用期，再6年就要落日。他向市府喊話，應向中央爭取經費，對像城中城這樣有急迫改建需求的危老建築給予重建獎勵或補助，加大誘因，在剩下的6年促進更多的危老改建。