員林市長游振雄(右二)專程到場關心犬貓絕育情形，呼籲大家踴躍至收容所認養浪浪，更要落實寵物飼主責任，愛牠就不要拋棄牠。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎疫情，連流浪犬貓絕育和認養數量都大受衝擊而銳減，彰化縣動物防疫所去年共執行半野放混種犬貓絕育1028隻，今年上半年因爆發本土疫情多數工作計畫停擺，下半年加開場次，預計執行875隻。

員林市公所14日首度配合動防所，在大明社區活動中心辦理近60隻犬貓絕育，並有狂犬病疫苗及寵物登記免費的好康，吸引不少飼主帶著犬貓前來參加。員林市長游振雄、縣議員凃俊任等特別到場關心，呼籲民眾落實飼養寵物責任，愛牠請不要拋棄牠，並以認養代替購買，減少流浪動物產生。

彰化縣流浪犬貓約9168隻，近年動防所積極推動動保和源頭減量工作，去年投入2700萬元經費，成效顯著，今年也有近千萬元預算，上半年卻因疫情打亂，工作停擺，9月起疫情趨緩，開始加開場次盼能加速進行。

動防所去年針對半野放混種犬貓絕育三合一工作共辦理13場次，絕育1028隻犬貓，今年預計辦理12場次，預估可執行875隻，減少1成5；今年流浪狗認養情況也銳減，使得收容所又瀕臨飽和。

動防所長董孟治表示，結合獸醫師協助推動TNVR計畫，今年投入341萬元經費委外加速推動，同時委託3家廠商，針對人犬衝突通報頻繁的風險熱區，預計執行997隻。

副所長謝一美則說，為了落實飼主責任，家犬貓至縣府配合的指定獸醫診所進行絕育手術，公犬貓補助每隻800元、母犬貓每隻1500元，同時享有免收晶片植入費300元與寵物登記費100元的多重優惠。

另外，鄉下許多民眾將犬貓養在戶外、騎樓，可自由自在活動，為防止他們自行繁殖，導致產生太多幼犬貓淪為浪浪，才會下鄉至村里，鼓勵飼主帶犬貓來進行免費絕育手術，年底前還有6場次，採預約制，設籍彰化縣並年滿20歲縣民飼養的混種犬貓都可報名申請，享有混種犬貓絕育、狂犬病疫苗及寵物登記均免費的好康，名額用完為止，報名網址https：／／forms.gle／jAbFagV3JMCQPGuT6。